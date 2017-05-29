30-летний житель Покачей украл рекламный баннер

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 10:33

Собственник – директор одного из магазинов – обратился в полицию.

Злоумышленника оперативно задержали. Он пояснил полицейским, что собирался использовать похищенное в хозяйственных целях у себя на дачном участке. Своими действиями мужчина причинил ущерб магазину на сумму более 2600 рублей.

В отношении задержанного отделом дознания МО МВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.