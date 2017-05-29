НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30-летний житель Покачей украл рекламный баннер

29.05.2017 10:33

 Собственник – директор одного из магазинов – обратился в полицию. 

Злоумышленника оперативно задержали. Он пояснил полицейским, что собирался использовать похищенное в хозяйственных целях у себя на дачном участке. Своими действиями мужчина причинил ущерб магазину на сумму более 2600 рублей.

В отношении задержанного отделом дознания МО МВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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