Спортсмены из Югры стали призерами «Парафеста»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 10:48

Спортсменки из Ханты-Мансийска Анна Ахметшина и Ангелина Меренкова в парных соревнованиях по бочче (класс ВС-5) заняли второе место.

Праздник творчества и спорта для людей с ограниченными возможностями уже в седьмой раз принимала Москва. На «Парафест-2017» съехались более 130 спортсменов из 22 территорий России.

По словам тренера по бочче Центра адаптивного спорта Югры Алексея Фролова, девушки выступили очень достойно. Так как это были их первые всероссийские соревнования, очень нервничали и переживали, ведь выступали в группе с многократными чемпионами России. Уже 20 июня югорская команда игроков в бочче – семь молодых спортсменов от 13 до 23 лет, будет участвовать в соревнованиях Кубка России в Севастополе.