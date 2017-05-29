НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В шести авариях на минувших выходных пострадали шесть человек

29.05.2017 09:57

Среди травмированных – один несовершеннолетний. 

Фото: 86.mvd.ru

26 мая в 10 часов в г. Нижневартовске 18-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь по второстепенной дороге по улице Романтиков, при повороте на улицу Профсоюзная, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хонда HR-V». В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир «Форд» получила травмы.

28 мая в п. Федоровский 35-летняя женщина на «Фольцваген Поло» сбила несовершеннолетнего пешехода. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы. 

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