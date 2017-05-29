Сразу два смертельных ДТП с животными произошли в Ханты-Мансийском автономном округе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.05.2017 12:14
Лосиха и лось погибли в авариях в Нижневартовском и Нефтеюганском районах.
Фото: newslav.ru
Как пишет «URA.RU», первая авария произошла на 135-м километре дороги Нижневартовск — Радужный.
Водитель автомашины Chevrolet Cruze ехал в сторону Радужного, когда на дорогу неожиданно выбежал лось. Мужчина резко затормозил, но столкновение произошло на проезжей части. Туша животного ушла под машину, а потом ее выбросило на обочину. Позже при осмотре выяснилось, что погибла лосиха, лосенка рядом не было. Водитель при столкновении не пострадал.
Второе аналогичное ДТП произошло на 30-м километре дороги Нефтеюганск — Сургут. Будьте внимательны на трассах. Эти животные одни из самых непредсказуемых.