НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сразу два смертельных ДТП с животными произошли в Ханты-Мансийском автономном округе

29.05.2017 12:14

Лосиха и лось погибли в авариях в Нижневартовском и Нефтеюганском районах.

Фото: newslav.ru

Как пишет «URA.RU», первая авария произошла на 135-м километре дороги Нижневартовск — Радужный.

Водитель автомашины Chevrolet Cruze ехал в сторону Радужного, когда на дорогу неожиданно выбежал лось. Мужчина резко затормозил, но столкновение произошло на проезжей части. Туша животного ушла под машину, а потом ее выбросило на обочину. Позже при осмотре выяснилось, что погибла лосиха, лосенка рядом не было. Водитель при столкновении не пострадал.

Второе аналогичное ДТП произошло на 30-м километре дороги Нефтеюганск — Сургут. Будьте внимательны на трассах. Эти животные одни из самых непредсказуемых.

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