Сургутянин Роман Калашников может избежать смертного приговора

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.05.2017 12:39
Об этом молодой человек сообщил на своей странице в соцсетях.
Напомним, 29-летний россиянин был задержан в Индонезии по подозрению в перевозке наркотиков. В его багаже нашли тюбики из-под зубной пасты, в которых хранился гашиш. Сургутянин снял видеообращение, в котором рассказал, что за содеянное ему грозит смертная казнь, либо пожизненное заключение.
Накануне на своей странице «ВКонтакте» Роман опубликовал сообщение, в котором рассказал, что ему снизили предполагаемый срок заключения.