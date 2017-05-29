Сургутянин Роман Калашников может избежать смертного приговора

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 12:39

Об этом молодой человек сообщил на своей странице в соцсетях.

Напомним, 29-летний россиянин был задержан в Индонезии по подозрению в перевозке наркотиков. В его багаже нашли тюбики из-под зубной пасты, в которых хранился гашиш. Сургутянин снял видеообращение, в котором рассказал, что за содеянное ему грозит смертная казнь, либо пожизненное заключение.

Накануне на своей странице «ВКонтакте» Роман опубликовал сообщение, в котором рассказал, что ему снизили предполагаемый срок заключения.