Сургутские депутаты намерены навести порядок на дачных территориях

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 14:06

Прежде всего, речь идет о безопасности, градостроительном контроле и предпринимательской деятельности.

Фото: pravdaurfo.ru

Так, растет количество преступлений в садовых товариществах. Однако высока и раскрываемость – 80%. Этому способствует постоянная дислокация нарядов ДПС на дачах летом. Еще одна проблема во многих кооперативах – безответственная работа некоторых председателей, в частности – их финансово-хозяйственная деятельность. Зачастую бухгалтерские документы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, зимой собственники жалуются на несанкционированное складирование снега, а летом – на вывоз бытовых отходов.

К слову, контрольные мероприятия в садовых товариществах будут продолжаться. А всю информацию о результатах проверок ответственные структуры представят депутатам осенью.