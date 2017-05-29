НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские депутаты намерены навести порядок на дачных территориях

29.05.2017 14:06

Прежде всего, речь идет о безопасности, градостроительном контроле и предпринимательской деятельности. 

Фото: pravdaurfo.ru

Так, растет количество преступлений в садовых товариществах. Однако высока и раскрываемость – 80%. Этому способствует постоянная дислокация нарядов ДПС на дачах летом. Еще одна проблема во многих кооперативах – безответственная работа некоторых председателей, в частности – их финансово-хозяйственная деятельность. Зачастую бухгалтерские документы находятся в  неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, зимой собственники жалуются на несанкционированное складирование снега, а летом – на вывоз бытовых отходов.

К слову, контрольные мероприятия в садовых товариществах будут продолжаться. А всю информацию о результатах проверок ответственные структуры представят депутатам осенью.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
1001 ночь. С 3 июня
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че