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В Ханты-Мансийске поймали вымогателя, который запугивал студентов-первокурсников

29.05.2017 14:30

 В марте 2017 года в дежурную часть города оступило сообщение о вымогательстве в одном из учебных учреждений. 

20-летний молодой человек в период с октября 2016 года по апрель 2017 года совершил 5 фактов вымогательства. Жертвами злоумышленника становились первокурсники, при этом мужчина угрожал им физической расправой.

В отношении подозреваемого возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье "Вымогательство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МОМВД России "Ханты-Мансийский".

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