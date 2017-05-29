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Сургутские стоматологи представили особенным детям спектакль о гигиене полости рта

29.05.2017 15:17

Они посетили реабилитационный центр «Добрый волшебник». 

Фото: Депздрав ХМАО

В игровой форме сотрудники детской стоматологической поликлиники БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1» показали детям, что необходимо чистить зубы и не бояться врачей.

Как подчеркнул главный врач клиники, спектакль - это не последний совместный проект с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник».

«В планах на сегодняшний день - взять под опеку, в части оказания стоматологической помощи, этих детей. Есть много медицинских нюансов, но со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы каждый ребенок был осмотрен, санирован, взят на диспансерный учет врачом-стоматологом», - подытожил Алексей Перемотин. 

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