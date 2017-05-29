62% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть этим летом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 16:04

Более четырех тысяч из них – это сироты, а 2,5 тысячи – дети-инвалиды.

Фото: vs-kazan.ru

Почти 900 ребят отправятся в загородные оздоровительные организации Краснодарского края, Республики Крым, Тюменской области. Первый выезд запланирован на 6 июня.

В Югре смогут оздоровиться 1624 ребенка, нуждающиеся в социальном обслуживании. В 15 лагерях с дневным пребыванием планируется оздоровить 1110 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжается практика организации круглогодичного отдыха и оздоровления, реабилитации детей-инвалидов на базе отделения социальной реабилитации центра социального обслуживания «На Калинке» в Сургуте. Эта услуга реализуется по путевочному принципу «Мать и дитя». Очень востребована родителями. Курс составляет от 6 до 24 календарных дней – по медицинским показаниям и желанию заявителей.