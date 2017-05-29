Более 600 учёных приняли участие в III всероссийской конференции «Север России: стратегии и перспективы развития»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 16:11

Она прошла в Сургутском государственном университете 26 мая.

Фото: СурГУ

В числе участников представители ведущих российских университетов и научных центров, таких как МГУ им. М. В. Ломоносова или Сколковский институт науки и технологий, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также промышленных компаний и бизнес-структур.

2017 год в Югре объявлен годом здоровья, поэтому пленарное заседание было посвящено вопросам северной медицинской экологии и перспективам развития медицины. В частности, ведущий эксперт по инновациям Всемирного банка Евгений Кузнецов рассказал о принципах, на которые будет ориентирована медицина будущего. По его мнению, она станет предсказывающей, профилактической, персонифицированной и предполагающей активное личное участие пациента. Эти принципы лежат в основе консорциума, создаваемого в настоящее время на базе Медицинского института СурГУ и Сургутского окружного кардиологического диспансера.

Интересной и дискуссионной оказалась секция, посвященная языку и культуре коренных малочисленных народов Севера. Старший научный сотрудник Арктического центра Лапландского университета Финляндии, антрополог Штефан Дудек отметил отличительную особенность Югры: несмотря на интенсивное промышленное освоение, здесь довольно хорошо сохранился традиционный образ жизни коренного населения. В отличие от других регионов, в последние годы даже наблюдается увеличение поголовья оленей в стадах.

В то же время очень остро стоит вопрос о сохранении языка сургутских ханты, например.

«Мы обсуждали довольно острые проблемы, такие как нехватка учителей родного языка для коренных малочисленных народов севера, особенно здесь, в Сургутском районе, — поделился впечатлениями Штефан Дудек. — Я с сожалением узнал, что на сегодня практически нигде не обучают этих учителей. Работающие преподаватели уже в предпенсионном или даже в пенсионном возрасте, учебники несколько лет не обновлялись. Мы надеемся, что своей резолюцией подвигнем руководителей территории к решению этой проблемы», - цитирует Управление общественных связей и информационно-издательской деятельности СурГУ Штефана Дудека.