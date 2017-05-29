НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорское правительство пересматривает нормативы потребления энергоресурсов

29.05.2017 18:26

Речь идет о нормативах, применяемых в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. Они рассчитаны по группам оборудования, начиная от освещения и работы лифта, до энергоснабжения системы видеонаблюдения и домофона, если таковые имеются. 

В среднем, изменение в стоимости услуги для собственников двухкомнатной квартиры площадью 54 кв.м в доме с одним лифтом составит 4%, т.е. 3 рубля в месяц. При этом изменения не коснутся жителей домов до 5 этажей без лифта. 

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