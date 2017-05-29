Югорчане увековечат память учёного-финно-угроведа Евдокии Ромбандеевой

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 18:58

До 1 июля члены специальной комиссии подготовят свои предложения по этой теме. Они будут выработаны с участием общественности, работников культуры, специалистов по языку.

«Надеюсь, что членам комиссии удастся подобрать форму, которая будет отвечать величине личности Евдокии Ивановны, позволит продолжить ее дело, станет ориентиром для нового поколения лингвистов Югры. Это работа может быть организована с подключением всех возможных ресурсов, в том числе реализуемого сейчас проекта «Многовековая Югра», - акцентировал внимание первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин.