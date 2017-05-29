НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За создание "групп смерти" будут "сажать" на 6 лет

29.05.2017 19:27

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" и склонение детей к суициду. Максимальным наказанием за это будет лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: yug.uralinform.ru

Законопроект был внесен в Госдуму вице-спикером палаты Ириной Яровой. Согласно документу, преследоваться будет деятельность, побуждающая к совершению самоубийства через сообщения (как в Интернете, так и вне его) о возможных способах это сделать, а также склонение, призывы или содействие суициду.

Однако обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности, если он прекратит свою деятельность и будет сотрудничать со следствием.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за призыв детей совершать противоправные и опасные поступки. Например, проезд на крыше поезда. За это виновным грозит 3 года лишения свободы, сообщает "Уралинформбюро".

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