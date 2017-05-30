НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутян возмущают требования к внешности в вакансиях

30.05.2017 09:17

 54% жителей сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе стилю одежды. Большинству отказывали из-за несоответствующих данных. 

При этом 69% считают такой отказ несправедливым. Об этом сообщает Сайт по поиску работы Зарплата.ру, который и провел опрос. Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов, а также продавцам.

Каждый пятый житель Сургута признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый девятый – испытывает возмущение.

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