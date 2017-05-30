Югорчане примут участие в Уральском конгрессе по здоровому образу жизни

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 09:34

Делегация Ханты-Мансийского округа примет участие в работе IX Уральского конгресса по здоровому образу жизни и Уральском форуме «Здоровье или табак». Мероприятия пройдут в г. Екатеринбурге 31 мая – 1 июня 2017 года.

Фото: vladtime.ru

В составе делегации – заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Югры Алексей Молостов и заведующая отделом организации и координации профилактической работы БУ «Центр медицинской профилактики» Оксана Гурова.

Всеволод Кольцов выступит с докладом на тему «Год здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - забота о будущем региона». Оксана Гурова раскроет тему «Контроль факторов риска сахарного диабета - приоритетное направление деятельности Службы медицинской профилактики».

Программа конгресса предусматривает проведение пленарного заседания, научных симпозиумов, организацию выставочной экспозиции «Урал – территория здоровья», мастер-классы, сообщили в Депздраве Югры.