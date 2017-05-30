В массовом марафоне приняли участие около двух тысяч сургутян

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 10:19

Большой спортивный праздник, посвященный Олимпийскому дню бега, прошел в городе в минувшее воскресенье.

Фото: admsurgut.ru

В этот день состоялись сразу два масштабных мероприятия: Открытый чемпионат и первенство Югры по марафонскому бегу, а также спортивно-социальный проект «Зеленый марафон».

Для сургутян были организованы спортивные и творческие мастер-классы, развлекательная программа с квестами, аниматорами и аттракционами, забеги «в ползунках» и «на каблуках».

Более 700 человек решили проверить свои силы, приняв участие в «Зеленом марафоне» и преодолев дистанции 4,2 км и 21,1 км. А в рамках Открытого чемпионата округа, который прошел в Сургуте в 19 раз, легкоатлеты пробежали 5 км и 42,2 км. В этом марафоне участвовали больше 130 человек со всего региона.

Выйти на старт могли все желающие, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Самому юному участнику соревнований было 9 лет, самому старшему – 77.

Лучшее время на марафонской дистанции показал сургутянин Алексей Преображенский. Он преодолел расстояние 42,2 км за 2 часа 49 минут 33 секунды. Лучший результат среди женщин на этой же дистанции – у сургутянки Светланы Соколовой: 3 часа 54 минуты 16 секунд. Полумарафон быстрее всех пробежали Владимир Кукузей из Ханты- Мансийска (1час 23 мин. 17 сек.) и представительница нашего города Ольга Хренникова (1 ч. 40 мин. 50 сек.).