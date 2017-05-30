В Лянторе чествовали местных жителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 10:37

Это нефтяники, учителя, деятели культуры и спорта, коммунальщики, предприниматели, полицейские и спасатели.

Чествование проходило на торжественном приеме градоначальника, посвященном 86-й годовщине со дня основания Лянтора и 25-летию со дня присвоения ему статуса города.

Награды Думы и администрации Сургутского района, а так же ассоциации Совета муниципальных образований округа получили 9 человек. Восемь жителей удостоены медалей Российской Муниципальной Академии. А в книгу Почета и Памяти занесены новые имена: глава Лянтора Сергей Махиня и директор пятой общеобразовательной школы Людмила Емелёва.

14 лянторцев пополнили городскую доску Почета и более 20 горожан получили награды главы города и местного Совета депутатов.