НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В Лянторе чествовали местных жителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города
- 30.05.2017 10:37
Это нефтяники, учителя, деятели культуры и спорта, коммунальщики, предприниматели, полицейские и спасатели.
Чествование проходило на торжественном приеме градоначальника, посвященном 86-й годовщине со дня основания Лянтора и 25-летию со дня присвоения ему статуса города.
Награды Думы и администрации Сургутского района, а так же ассоциации Совета муниципальных образований округа получили 9 человек. Восемь жителей удостоены медалей Российской Муниципальной Академии. А в книгу Почета и Памяти занесены новые имена: глава Лянтора Сергей Махиня и директор пятой общеобразовательной школы Людмила Емелёва.
14 лянторцев пополнили городскую доску Почета и более 20 горожан получили награды главы города и местного Совета депутатов.