Последние дни мая в Югре будут дождливыми и прохладными, местами пройдет мокрый снег

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 11:15

Таковы прогнозы специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: informing.ru

Так, сегодня местами ожидаются небольшие осадки – мокрый снег, по восточным районам с дождем. Температура днем +8,+13 С. Ветер умеренный. 31 мая и 1 июня также временами будут идти мокрый снег и дождь, ночные температуры составят -1,+4 С, при прояснениях до -6 С.

Будьте предельно аккуратны за рулем, особенно в ночные часы. Сцепление с дорогой может быть неважное.