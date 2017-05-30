НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре скорректированы маршруты зимних автодорог

30.05.2017 14:22

В частности, будет устранен перепробег на автодороге «Сургут – поселок Банный», но включен в перечень автозимников подъезд к деревне Чембакчина в Ханты-Мансийском районе. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Дело в том, что «Сургутнефтегаз» ввел в эксплуатацию частную автомобильную дорогу в направлении поселка Банный Сургутского района. Ею смогут пользоваться и местные жители.

В связи с этим появилась возможность высвободившийся километраж той зимней автомобильной дороги перенаправить в другое место. Это давно востребованный жителями деревни Чембакчина отрезок дороги порядка 8 км.

В текущем году будет заключен контракт на проектирование данного участка зимника. А в сезоне 2018-2019 годов он будет сдан в эксплуатацию, прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин.

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