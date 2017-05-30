НОВОСТИ «СЕВЕРА»

После гибели на пожаре трех человек в поселке Приобье проводится проверка

30.05.2017 14:45

 По данным окружного Следственного комитета,  29 мая около 18 часов в доме 28/1 по ул. Набережная произошел пожар. 

Фото: zebra-tv.ru

После того, как огонь потушили, в квартире обнаружили тела женщин 54-х и 32-х лет, а также 4-летнего ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Еще одного человека – 32-летнего мужчину – удалось спасти. В тяжелом состоянии его доставили в одно из поселковых медучреждений.

Все пострадавшие при пожаре являлись родственниками (мальчик, его родители и бабушка), добавили в ведомстве.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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