После гибели на пожаре трех человек в поселке Приобье проводится проверка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 14:45

По данным окружного Следственного комитета, 29 мая около 18 часов в доме 28/1 по ул. Набережная произошел пожар.

Фото: zebra-tv.ru

После того, как огонь потушили, в квартире обнаружили тела женщин 54-х и 32-х лет, а также 4-летнего ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Еще одного человека – 32-летнего мужчину – удалось спасти. В тяжелом состоянии его доставили в одно из поселковых медучреждений.

Все пострадавшие при пожаре являлись родственниками (мальчик, его родители и бабушка), добавили в ведомстве.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.