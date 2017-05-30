Бирюзовая ленточка окутала Сургут

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 30.05.2017 15:12
Сургутский филиал Центра медицинской профилактики провел среди жителей и гостей Сургута городскую акцию «Бирюзовая ленточка», приуроченную к Всемирному дню без табака.
Фото: admsurgut.ru
Во время акции сургутян ждал праздничный концерт с выступлением школьных творческих коллективов, интеллектуальные викторины, трансляция социальных видеороликов на тему табакокурения.
Кроме того, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Не пари – свободно живи». В рамках акции специалистами Сургутского центра здоровья для взрослых БУ «Сургутская городская клиническая больница №1» выполнено профилактическое обследование: все желающие смогли совершенно бесплатно проверить уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе, измерить артериальное давление, а также узнать свой индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы в крови, получить консультацию специалистов.
При необходимости обследуемым было выдано направление на дальнейшее обследование в Центре здоровья для взрослых.
Главный символ мероприятия – бирюзовую ленточку – получили все участники акции.