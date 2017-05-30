«Родители Югры за безопасность на дорогах!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 16:47

В Югре прошли авто и велопробеги родительских экипажей.

Фото: 86.mvd.ru

Автоинспекторы, представители общественного объединения «Югорская семья» и мотоклуба «Комсомольцы» городов Югорск и Советский организовали автопробег в поддержку открытия сезона летнего отдыха в округе и безопасности дорожного движения.

К зданию ГИБДД Югорска прибыли 30 родительских экипажей с детьми разного возраста. Организованная колонна автомобилей проехала по центральным улицам города, строго соблюдая правила дорожного движения. Яркая автоколонна, украшенная воздушными шарами и тематическими наклейками, привлекла внимание других участников дорожного движения. Пешеходы и водители поддержали проезжающих знаками приветствия и звуковыми сигналами.

Финишировал автопробег в Советском. Родительские экипажи встретил главный автоинспектор Советского района Геннадий Коротких, который вручил участником благодарственные письма и пожелал безопасных дорог.