НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Родители Югры за безопасность на дорогах!»

30.05.2017 16:47

В Югре прошли авто и велопробеги родительских экипажей.

Фото: 86.mvd.ru

 Автоинспекторы, представители общественного объединения «Югорская семья» и мотоклуба «Комсомольцы» городов Югорск и Советский  организовали автопробег в поддержку открытия сезона летнего отдыха в округе и безопасности дорожного движения.

К зданию ГИБДД Югорска прибыли 30 родительских экипажей с детьми разного возраста. Организованная колонна автомобилей проехала по центральным улицам города, строго соблюдая правила дорожного движения. Яркая автоколонна, украшенная воздушными шарами и тематическими наклейками, привлекла внимание других участников дорожного движения. Пешеходы и водители поддержали проезжающих знаками приветствия и звуковыми сигналами.

Финишировал автопробег в Советском. Родительские экипажи встретил главный автоинспектор Советского района Геннадий Коротких, который вручил участником благодарственные письма и пожелал безопасных дорог.

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