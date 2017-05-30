В Югре отбирают директоров департаментов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 16:55

Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики начал прием заявок на должность директоров департамента социального развития, образования и молодежной политики Югры.

Фото: bronnitsy-24.ru

В этом году основной главными критериями отбора кандидатов будут их квалификация и профессиональные качества.

Отбор кандидатов будет осуществляться в несколько этапов. В первую очередь комиссия проверит уровень образования и стаж работы, затем оценит их управленческие качества, и наконец проведет общественную и экспертную оценку. Вся информация о выборах размещена на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заявки кандидатов с приложением необходимого перечня документов необходимо направлять по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.31, каб.104.