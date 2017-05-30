НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте стартовал прием заявок на участие в проекте «Городские грядки»

30.05.2017 17:22

 В нем могут принять участие коллективы организаций и учреждений. 

Сотрудникам предприятий необходимо оформить участок в фирменном корпоративном стиле. В оформлении можно применять цветы, плодовые культуры, скульптуры из различного материала и прочее. Проект «Городские грядки» реализуется в историко-культурном центре «Старый Сургут», где разбиты участки, на которых можно воплотить свои оригинальные идеи.

Управление по природопользованию и экологии принимает заявки до 10 июня. Подробная информация по телефону: 52-45-54.

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