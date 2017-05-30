В рамках акции «Внимание, переезд!» в Сургутском районе выписано 8 предписаний

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.05.2017 18:14

Профилактическое мероприятие проходило в течение месяца.

За это время сотрудниками отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД по району, совместно с представителями владельцев железных и автомобильных дорог, а также дорожно-эксплуатационных организаций были проведены комиссионные проверки 24 железнодорожных переездов. Основное внимание было уделено техническому состоянию объектов.

На устранение выявленных недостатков, выдано 8 предписаний должностным и юридическим лицам, ответственным за содержание автомобильных дорог и железнодорожных переездов. К административной ответственности привлечено 1 должностное и 2 юридических лица.