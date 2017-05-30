НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ямало-Ненецкий автономный округ до декабря 2018 года передаст в федеральную собственность участок автодороги Сургут - Салехард

30.05.2017 19:35

Об этом накануне в Салехарде говорили участники заседания правительства ЯНАО. 

Фото: activeserverpages.ru

Протяженность сети региональных дорог Сургут - Салехард 1271 километр, до декабря 2018 года участок дороги протяженностью 848 километров будет передан в Федеральную собственность. Уже проведена работа по предоставлению документов по участкам граница ЯНАО - Надым протяженностью 758 километров и девяносто километров участка Салехард - Надым».

Напомним, при передаче участка автодороги Сургут – Салехард в федеральную собственность уровень финансирования содержания и капитального ремонта региональных автодорог возрастет с нынешних 50 до 100 процентов, так как большой участок перейдет в ведение Федерации, средства высвободятся.

Кроме того, сохранятся темпы строительства участка Надым – Салехард, финансируемого из бюджетов субъектов, передает "Север-пресс".

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