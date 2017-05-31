Наталья Комарова расскажет о цифровой медицине на Петербургском экономическом форуме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 08:42

Она будет работать в «северной столице» 1 и 2 июня.

Фото: ya62.ru

Глава региона станет спикером дискуссии о цифровой революции в здравоохранении и от имени Югры подпишет ряд соглашений, передает Накануне.RU.

1 июня Наталья Комарова будет присутствовать на площадке «Макроэкономическая политика — от стабилизации к росту», посетит пленарную сессию «Сбербанка». Утром 2 июня губернатор Югры отправится на саммит глав энергетических компаний, затем - на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

За дни Петербургского экономического форума Югра подпишет несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе с ПАО «Почта банк», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также со Свердловской и Владимирской областями.