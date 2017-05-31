Праздник «Веселая карусель» состоится 1 июня в Городском парке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 10:35

Всех участников мероприятия на Набережном проспекте ожидают спортивные эстафеты и интеллектуальные викторины, приуроченные к Году здоровья в Югре.

Их организаторы - Сургутский филиал Центра медицинской профилактики и фитнес-центр «FitnessPlaza» - расскажут взрослым и детям, что занятия спортом не только интересны и увлекательны, но еще и полезны.

Маленькие сургутяне также увидят спектакль от театра кукол «Волшебная флейта», представление «Сургут, супер гуд» от театра актера и куклы «Петрушка», концертную программу творческих коллективов города.