Наталья Комарова и её заместители стали наставниками для детей-сирот

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 10:47

Ханты-Мансийский округ вошел в первую тройку регионов России, где началась практическая реализация проекта «Наставники: не рядом, а вместе».

Фото: admhmao.ru

На днях в правительстве Югры состоялось знакомство сторон. Наставниками воспитанников центра «Радуга» и других детей до 18 лет из Ханты-Мансийска стали губернатор Наталья Комарова, первый замглавы региона Алексей Шипилов, а также заместители Галина Максимова, Всеволод Кольцов, Алексей Забозлаев, Юрий Южаков и помощник губернатора Илья Зенов.

Проект продлится 6 месяцев. Наставники и подопечные будут встречаться одни раз в месяц, определять жизненные цели ребят и достигать их. Дети смогут не только спросить совета, но также узнать об опыте взрослых.

Кстати, в будущем в проект могут вовлечь ребят, которые прошли лечение от наркотической зависимости. С таким предложением выступила Наталья Комарова.