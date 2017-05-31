НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре лучшие молодежные проекты поддержали грантами

31.05.2017 11:16

В рамках окружного молодежного форума «Югра – территория возможностей» в Ханты-Мансийске состоялся конкурс социальных молодежных проектов. 

Проекты отбирали по 15 номинациям, среди которых были «Молодежные медиа», «Добровольчество», «Инновации и научно-техническое творчество», «Предпринимательство» и другие. Авторы лучших программ по итогам конкурса получат гранты до 250 тыс. рублей на развитие проекта.

В этом году больше всего интересных проектов конкурсанты разработали в номинациях, посвященных спорту, молодежи, ждущей поддержки государства, творчеству а также противодействии экстремизму, пишет АиФ-Югра. 

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