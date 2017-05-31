Сургутская бильярдистка Наталья Корнева взяла серебро на престижном парном Международном турнире «Prince Open»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 11:23

В соревнованиях с призовым фондом в 1 миллион рублей приняли участие 32 смешанные пары.

Бронзовая призерка Чемпионата планеты выступала в дуете с новоиспеченным чемпионом мира, шестнадцатилетним Иосифом Абрамовым. Пройдя весь турнир практически без ошибок, к сожалению, в финале Наталья Корнева с партнером по команде проиграли команде многократных чемпионов мира Юрию Пащинскому и Диане Мироновой.