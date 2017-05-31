НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В течение лета в Сургуте обновят 170 тысяч квадратных метров дорожного полотна

31.05.2017 11:44

Треть этих работ выполнит строительная компания «ЮВис». 

Фото: admsurgut.ru

Подрядчик отремонтирует большой участок дороги по улице Островского от проспекта Ленина до улицы Профсоюзов. К обновлению покрытия рабочие планируют приступить 5 июня, так как температура и днем, и ночью, должна держаться на отметке 10 градусов.  

Напомним, летом планируется полностью заменить асфальт на Грибоедовской развязке (Нефтюганское шоссе – улица Грибоедова), транспортной развязке по улице Аэрофлотской, на улицах Декабристов, Островского, Геологической (от улицы Мелик-Карамова до проспекта Комсомольского). Около 500 миллионов рублей на эти работы выделено из окружного бюджета и городской казны.

Участие в ремонтной кампании примут и нефтяники – они планируют потратить на работы 60 миллионов рублей.

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