НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На прошлой неделе клещи укусили больше 120 югорчан

31.05.2017 12:41

Всего же, по данным регионального Роспотребнадзора на 25 мая, к медикам обратились 352 человека. Из них 61 ребенок. Эти цифры намного меньше, чем были зарегистрированы за аналогичный период прошлого года. 

Фото: eanews.ru

Как пояснили в ведомстве, чаще всего клещи нападают в черте населенных пунктов и в лесу. Почти 30% и 27% случаев, соответственно. Среди пострадавших почти 19% дачников. Больше всего нападений клещей в Кондинском районе, Пыть-Яхе, Ханты–Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте.

Роспотребнадзор просит югорчан, выезжающих на дачи и в лес, не забывать тщательно закрывать все открытые части тела, особенно ноги.

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