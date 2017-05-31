В Сети появилось видео взрыва на одном из сургутских предприятий

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 12:24

В результате ЧП погибли два человека.

Трагедия произошла еще в 2015 году, однако запись опубликовали только сейчас, пишет Ura.ru. На кадрах видно, что мужчины с помощью горелки пытались отогреть задвижку автоцистерны. На автомобиле написано «Техвода», но, судя по всему, в цистерне хранилось топливо. Уже после того, как рабочие отогрели вентиль, произошел взрыв. В комментариях к ролику пишут, что оба рабочих погибли на месте происшествия.

Официально об этом случае сообщало региональное управление Следственного комитета. По данным ведомства, 30 декабря 2015 года мужчины проводили работы около емкости автоцистерны. В тот момент скопившиеся пары воспламенились, в результате выбило заднюю стенку емкости, от полученных травм рабочие скончались на месте, говорилось в сообщении СКР.