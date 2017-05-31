Сергей Устюгов стал лучшим спортсменом года - так посчитали болельщики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 31.05.2017 14:29
Завершилось большое онлайн-голосование на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, где по итогам сезона выбирали сильнейших атлетов.
Фото: depsport.ru
Лауреатами престижной премии стали пятеро российских спортсменов, в число победителей вошел Сергей Устюгов. Звание «Спортсмен года» югорчанин получил благодаря своим феноменальным выступлениям минувшей зимой.
В рамках престижной многодневки «Тур де Ски» он выиграл пять золотых медалей. Кроме этого, на счету лыжника из Кондинского района две золотых и три серебряных награды Чемпионата мира.
Напомним, спортсменом года Сергея Устюгова назвали и в Югре по итогам конкурса «Спортивная элита».