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Сергей Устюгов стал лучшим спортсменом года - так посчитали болельщики

31.05.2017 14:29

Завершилось большое онлайн-голосование на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, где по итогам сезона выбирали сильнейших атлетов. 

Фото: depsport.ru

Лауреатами престижной премии стали пятеро российских спортсменов, в число победителей вошел Сергей Устюгов. Звание «Спортсмен года» югорчанин получил благодаря своим феноменальным выступлениям минувшей зимой.

В рамках престижной многодневки «Тур де Ски» он выиграл пять золотых медалей. Кроме этого, на счету лыжника из Кондинского района две золотых и три серебряных награды Чемпионата мира.

Напомним, спортсменом года Сергея Устюгова назвали и в Югре по итогам конкурса «Спортивная элита».

 

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