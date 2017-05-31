В Сургуте состоялись городские соревнования «Школа безопасности»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 15:18

Они прошли на базе МУ «ЦСП «Сибирский Легион».

В состязаниях принимали участие 10 команд в возрасте до 16 лет. Им необходимо было преодолеть девять этапов: «Ориентирование», «Полоса препятствий», «Организация первой доврачебной помощи», «Пожарно-тактическая полоса», «Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера», «Физическая подготовка», «Маршрут выживания», «Правила дорожного движения», «Конкурсная программа» (визитная карточка).

Все участники успешно справились с поставленной задачей, рассказали в ГИБДД Сургута. Лучшие из лучших отобраны в команды каждой возрастной группы. Победители соревнований награждены дипломами и кубками.