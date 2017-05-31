Югорские власти прокомментировали перенос матчей Мировой лиги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 16:06

В решении Всероссийской федерации волейбола нет вины окружного оргкомитета соревнований. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на главу департамента спорта и физкультуры Игоря Губкина.

Фото: ugramegasport.ru

Чиновник подчеркнул, что «организационные возможности округа под сомнения не ставятся. Тут больше субъективного, это конфликт между Федерацией и клубом («Газпром-Югра» — ред.)», - отметил Губкин.

Напомним, со 2 по 4 июня в Сургуте должны были в очередной раз пройти матчи Мировой лиги по волейболу между командами четырех стран. Однако в середине мая было объявлено о переносе соревнований в Казань.

Официальными причинами назывались сомнения в возможности Сургута провести игры на должном уровне, а также претензии к спортивной инфраструктуре города.

По другой версии, поводом для решения Федерации мог стать конфликт с участием главного тренера «Газпром-Югры» Рафаэля Хабибуллина: наставник югорчан отказался от участия в пресс-конференции вместе с тренером «Локомотива» из Новосибирска Пламеном Константиновым. В прессу позднее просочились заявления Хабибуллина, резко высказавшегося о Константинове, якобы пытавшемся развалить югорскую команду.

По версии СМИ, именно поведение Хабибуллина во время чемпионата России и могло стать причиной для переноса соревнований из Югры в Казань.