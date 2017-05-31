Житель Нижневартовска отправится в колонию за возбуждение ненависти и вражды в сети «Интернет»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 17:24

Собранные следственным отделом по городу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, говорится в сообщении регионального СКР.

Сообщается, что с 2014 по 2016 годы мужчина размещал на личной странице социальной сети «ВКонтакте» информацию, направленную на возбуждение вражды, а также унижение достоинства группы лиц по национальному признаку. Вышеуказанные действия были совершены публично, так как размещенные им материалы просматривали и обсуждали пользователи социальной сети.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.