НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Нижневартовска отправится в колонию за возбуждение ненависти и вражды в сети «Интернет»

31.05.2017 17:24

Собранные следственным отделом по городу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, говорится в сообщении регионального СКР.

Сообщается, что с 2014 по 2016 годы мужчина  размещал на личной странице социальной сети «ВКонтакте» информацию, направленную на возбуждение вражды, а также унижение достоинства группы лиц по национальному признаку. Вышеуказанные действия были совершены публично, так как размещенные им материалы просматривали и обсуждали пользователи социальной сети.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

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