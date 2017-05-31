В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 18:42

Для удобства пассажиров в электронные документы стала вноситься такая информация, сообщает пресс-служба РЖД. Это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.

Фото: mmm-tasty.ru

Ранее в билетах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного. В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов.

В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.

В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.