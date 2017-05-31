Механик в Югре украл у своего работодателя 130 мешков цемента

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.05.2017 20:37

В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от одного из индивидуальных предпринимателей города.

Фото: 86.mvd.ru

Он сообщил, что неизвестный ночью проник в складское помещение, похитил пятнадцать поддонов с керамзитными блоками и свыше 130 мешков цемента, общей массой порядка семи тонн. Ущерб составил сумму порядка 110 000 рублей.

По подозрению в преступлении задержали 20-летнего жителя Республики Башкортостан, который трудился механиком на данном предприятии. Злоумышленник рассказал, что эти стройматериалы он использовал для индивидуального строительства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похитителю может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.