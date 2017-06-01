Сургутский художественный музей сегодня презентует новую выставку международного проекта «КУКЛЯНДИЯ. Авторская кукла»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 09:07

Экспозиция объединит работы художников-кукольников из Финляндии, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Камышлова. Югру будут представлять мастера из Сургута и Лянтора.

Всего будут представлены 65 произведений искусства 25 авторов. Главная изюминка многих художественных кукол - филигранная проработка мельчайших деталей вплоть до хрустальной слезинки, ямочки на подбородке или игривой россыпи веснушек.

Кстати, сегодня в Сургутском художественном музее мастер-кукольник Антонина Надточий из Санкт-Петербурга расскажет о секретах и нюансах создания своих произведений.