НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Сургутский художественный музей сегодня презентует новую выставку международного проекта «КУКЛЯНДИЯ. Авторская кукла»
- 01.06.2017 09:07
Экспозиция объединит работы художников-кукольников из Финляндии, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Камышлова. Югру будут представлять мастера из Сургута и Лянтора.
Всего будут представлены 65 произведений искусства 25 авторов. Главная изюминка многих художественных кукол - филигранная проработка мельчайших деталей вплоть до хрустальной слезинки, ямочки на подбородке или игривой россыпи веснушек.
Кстати, сегодня в Сургутском художественном музее мастер-кукольник Антонина Надточий из Санкт-Петербурга расскажет о секретах и нюансах создания своих произведений.