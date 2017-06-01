НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Новый детский сад в Угуте откроют в этом году

01.06.2017 10:19

Возведение объекта на 150 мест она ведется с 2014 года. Сейчас он находится в высокой степени готовности: идет комплектация мебелью, оборудованием, инвентарём. 

Застройщику осталось провести внеплощадочные инженерные сети. Работы начнутся в ближайшее время. Нужно отметить, что на объекте прошло три проверки, которые не вызвали серьезных нареканий. Заключительная проверка будет проведена по извещению об окончании строительства. Завершить все работы на объекте планируется к 30 июня.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
1001 ночь. С 3 июня
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че