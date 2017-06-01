Новый детский сад в Угуте откроют в этом году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 10:19

Возведение объекта на 150 мест она ведется с 2014 года. Сейчас он находится в высокой степени готовности: идет комплектация мебелью, оборудованием, инвентарём.

Застройщику осталось провести внеплощадочные инженерные сети. Работы начнутся в ближайшее время. Нужно отметить, что на объекте прошло три проверки, которые не вызвали серьезных нареканий. Заключительная проверка будет проведена по извещению об окончании строительства. Завершить все работы на объекте планируется к 30 июня.