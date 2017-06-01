1 июня в Сургуте откроется фотовыставка «Дети-ангелы»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.06.2017 10:24
Она приурочена к Международному дню защиты детей и посвящена детям с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: limpopo-club.kiev.ua
Экспозиция развернется на втором этаже Сургутской филармонии. Торжественное открытие мероприятия состоится в 18 часов.
Горожане увидят 40 фотографий, выполненных профессиональными фотохудожниками Сургута и Сургутского района. Главными героями этих работ стали дети с нарушениями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, зрения и речи, проходящие оздоровление в реабилитационном центре «Добрый волшебник».
На открытие фотовыставки «Дети-ангелы» будут приглашены герои фотографий – дети с родителями, а также фотографы, партнеры этого социального проекта.
Как рассказали в Нотариальной палате Югры, это не единственное мероприятие, которое пройдет при содействии нотариусов в рамках Международного дня защиты детей. Так, нотариусы Нижневартовска и Нижневартовского района к празднику 26 детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и находящимся на учете в Центре социальной помощи семье и детям «Кардея», подарили билеты в цирк-шапито, гастроли которого проходят в городе.