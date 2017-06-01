НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в полночь в Югре перевернулась Нива. Пострадал ребенок

01.06.2017 10:41

 Авария произошла в пяти километрах от п. Светлый Березовского района.

Фото: ncrim.ru

38-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2121» не справился с управлением – машина перевернулась. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир, 11-летний мальчик, получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3280 нарушений правил дорожного движения. 12 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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