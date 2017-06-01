НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Когалыме житель Томской области за ночь совершил три неудачных угона

01.06.2017 11:27

Так он хотел попасть к себе домой. 

Фото: avtolinesmi.ru

22-летний мужчина на улице Бакинской угнал ВАЗ-2112, но проехал на нем лишь несколько метров – въехал в мусорный бак. Затем он разбил стекло у другого автомобиля, но не смог даже завести машину, так как аккумулятор был снят. В следующем автомобиле, который приглянулся преступнику, был пуст бак, и угонщик вновь смог проехать всего несколько метров. Все потерпевшие обратились в полицию.

Когда угонщика задержали стражи порядка, он в содеянном признался и пояснил, что совершал угоны для того, чтобы съездить домой. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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