В Когалыме житель Томской области за ночь совершил три неудачных угона

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 11:27

Так он хотел попасть к себе домой.

Фото: avtolinesmi.ru

22-летний мужчина на улице Бакинской угнал ВАЗ-2112, но проехал на нем лишь несколько метров – въехал в мусорный бак. Затем он разбил стекло у другого автомобиля, но не смог даже завести машину, так как аккумулятор был снят. В следующем автомобиле, который приглянулся преступнику, был пуст бак, и угонщик вновь смог проехать всего несколько метров. Все потерпевшие обратились в полицию.

Когда угонщика задержали стражи порядка, он в содеянном признался и пояснил, что совершал угоны для того, чтобы съездить домой. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.