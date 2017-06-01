Сургутян могут обязать заключать договоры на вывоз мусора

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 12:12

Соответствующая поправка уже внесена в местные правила благоустройства.

Фото: bloknot-volgograd.ru

Инициатором идеи выступил депутат Дмитрий Пахотин. Он надеется, что данная мера позволит проконтролировать экологическую обстановку в частном секторе. Так как несанкционированные свалки по большей части возникают именно там.

По данным пресс-службы сургутской Думы, согласно изменениям, граждане не будут сами вывозить мусор, однако им придется заключать договоры на сбор и вывоз отходов с соответствующими предприятиями. В противном случае Контрольное управление Администрации сможет штрафовать сургутян, у которых не окажется документов на вывоз ТБО.