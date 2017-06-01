НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутян могут обязать заключать договоры на вывоз мусора

01.06.2017 12:12

 Соответствующая поправка уже внесена в местные правила благоустройства. 

Фото: bloknot-volgograd.ru

Инициатором идеи выступил депутат Дмитрий Пахотин. Он надеется, что данная мера позволит проконтролировать экологическую обстановку в частном секторе. Так как несанкционированные свалки по большей части возникают именно там.

По данным пресс-службы сургутской Думы, согласно изменениям, граждане не будут сами вывозить мусор, однако им придется заключать договоры на сбор и вывоз отходов с соответствующими предприятиями. В противном случае Контрольное управление Администрации сможет штрафовать сургутян, у которых не окажется документов на вывоз ТБО. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
1001 ночь. С 3 июня
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че