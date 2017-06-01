60% югорских соискателей обращают внимание на место будущей работы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 13:25

К такому выводу пришла Служба исследований HeadHunter, которая провела опрос.

Фото: cznperm.ru

При этом, для женщин фактор места имеет большее значение (68% против 48% соответственно). Это объясняется двумя причинами: во-первых, югорчанки в большей степени вовлечены в заботу о семье, и для многих из них важно быстрее попасть домой; а во-вторых, женщины реже мужчин используют личный автомобиль как средство передвижения (35% против 19%).

На месторасположение офиса, как правило, обращают внимание сотрудники бухгалтерии и административный персонал. Меньше всего этот вопрос волнует занятых на добыче сырья, предполагающей преимущественно вахтовый метод работы, и сферы искусства, работающих удаленно или включенных в проектную работу.