НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянка украла деньги и документы на машину в студии загара

01.06.2017 13:47

33-летняя женщина зашла в помещение  одновременно с другой клиенткой. 

Фото: 86.mvd.ru

Когда последняя  зашла в солярий, злоумышленница вытащила из ее кабинки портмоне с банковскими картами, документами на автомашину  и денежными средствами в сумме более одной тысячи рублей. Полицейские воровку задержали, а похищенное – изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде. 

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