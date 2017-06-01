Сургутянка украла деньги и документы на машину в студии загара

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.06.2017 13:47
33-летняя женщина зашла в помещение одновременно с другой клиенткой.
Фото: 86.mvd.ru
Когда последняя зашла в солярий, злоумышленница вытащила из ее кабинки портмоне с банковскими картами, документами на автомашину и денежными средствами в сумме более одной тысячи рублей. Полицейские воровку задержали, а похищенное – изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.