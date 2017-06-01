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Почти 16 миллионов рублей было выделено на озеленение Сургута в этом году

01.06.2017 14:19

 Эти средства позволят оформить больше 30 цветочных зон. 

Фото: admsurgut.ru

Традиционно, появятся клумбы у памятника «Основателям города», у магазина «Ярославна», на транспортной развязке возле «Сити-центра». Зацветут улицы Показаньева, а также Энтузиастов и Щепеткина, пишет «Сургутская трибуна». Зеленые насаждения облагородят скверы «Площадь Советов», «Мемориал Славы», «Старожилов» и, конечно, городские парки.

Появятся цветы и на разделительной полосе по проспекту Комсомольскому, на ограждении моста по улице Мелик-Карамова, на опорах освещения по проспекту Ленина, в сквере «Энергетиков» и сквере по улице Магистральной.

Не останется Сургут и без знаменитых тюльпанов на проспекте Мира. Еще осенью прошлого года было высажено более ста тысяч луковиц.

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