Почти 16 миллионов рублей было выделено на озеленение Сургута в этом году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 14:19

Эти средства позволят оформить больше 30 цветочных зон.

Фото: admsurgut.ru

Традиционно, появятся клумбы у памятника «Основателям города», у магазина «Ярославна», на транспортной развязке возле «Сити-центра». Зацветут улицы Показаньева, а также Энтузиастов и Щепеткина, пишет «Сургутская трибуна». Зеленые насаждения облагородят скверы «Площадь Советов», «Мемориал Славы», «Старожилов» и, конечно, городские парки.

Появятся цветы и на разделительной полосе по проспекту Комсомольскому, на ограждении моста по улице Мелик-Карамова, на опорах освещения по проспекту Ленина, в сквере «Энергетиков» и сквере по улице Магистральной.

Не останется Сургут и без знаменитых тюльпанов на проспекте Мира. Еще осенью прошлого года было высажено более ста тысяч луковиц.