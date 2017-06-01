НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Порядка 25 детских площадок необходимо отремонтировать в Сургуте

01.06.2017 14:45

Текущие работы управляющие компании выполняют за свой счет.  

Фото: admsurgut.ru

Что касается комплексного благоустройства,  то в  2017 году планируется   обустроить 14 дворов. Деньги на эти цели будут выделены из федерального, окружного и городского бюджетов. Еще 20% от суммы добавят сами жители.

К слову, на днях глава Сургута проверил готовность детских площадок к летнему сезону. Он оценил состояние объектов по улицам Лермонтова и Дзержинского, посетил сквер «Геологов – Первопроходцев».

Вадим Шувалов отметил, что эта проверка станет для всех управляющих компаний мощным толчком к наведению порядка на своих территориях. Информация будет доведена до всех коммунальщиков на ближайших оперативных совещаниях. Они должны будут устранить все замечания и провести косметический ремонт на площадках. 

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