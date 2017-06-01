Порядка 25 детских площадок необходимо отремонтировать в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 14:45

Текущие работы управляющие компании выполняют за свой счет.

Фото: admsurgut.ru

Что касается комплексного благоустройства, то в 2017 году планируется обустроить 14 дворов. Деньги на эти цели будут выделены из федерального, окружного и городского бюджетов. Еще 20% от суммы добавят сами жители.

К слову, на днях глава Сургута проверил готовность детских площадок к летнему сезону. Он оценил состояние объектов по улицам Лермонтова и Дзержинского, посетил сквер «Геологов – Первопроходцев».

Вадим Шувалов отметил, что эта проверка станет для всех управляющих компаний мощным толчком к наведению порядка на своих территориях. Информация будет доведена до всех коммунальщиков на ближайших оперативных совещаниях. Они должны будут устранить все замечания и провести косметический ремонт на площадках.